Кетченеровский район, Калмыкия, , 08:33 — REGNUM Четыре человека пострадали и один погиб в ДТП с грузовиком на трассе Р-22 «Каспий» в Калмыкии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

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Авария случилась вечером 20 марта в Кетченеровском районе. На 186 километре федеральной трассы столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали пять человек, один из которых скончался от полученных травм.

На месте происшествия работали силы и средства Кетченеровского пожарно-спасательного гарнизона.