Четыре человека пострадали и один погиб в ДТП с грузовиком в Калмыкии
Кетченеровский район, Калмыкия, 21 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали и один погиб в ДТП с грузовиком на трассе Р-22 «Каспий» в Калмыкии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.
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ДТП
Авария случилась вечером 20 марта в Кетченеровском районе. На 186 километре федеральной трассы столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали пять человек, один из которых скончался от полученных травм.
На месте происшествия работали силы и средства Кетченеровского пожарно-спасательного гарнизона.