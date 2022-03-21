Москва, 21 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Москве продолжаются работы по сохранению старинных зданий. Реставрационные работы ведутся более чем на 500 объектах, сообщается на портале мэра столицы.

Евгений Самарин Реставрация ВДНХ

Сезон масштабных реставрационных работ в Москве откроется с середины апреля. Но и сейчас в почти 100 старинных особняков, усадеб, храмов и других исторических зданий продолжается реставрация.

Отмечается, что столичные реставраторы в полном объеме располагают всеми ресурсами, материалами и технологиями, чтобы проводить работы в запланированные сроки, несмотря на внешнеэкономические перемены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2011 года в Москве отреставрировали более 1700 исторических зданий.

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