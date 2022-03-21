Москва, 21 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Вертолёт ВКС России Ми-24 уклонился от попадания во время выполнения задачи. Об этом 21 марта заявили в Министерстве обороны России.

Igor Dvurekov Ми-24

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В Минобороны рассказали, что экипаж российского вертолёта Ми-24, выполняя задачу в районе Днепропетровска, сумел уклониться от прямого попадания выпущенного украинскими войсками «Стингера».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли город Первомайск Луганской Народной Республики.