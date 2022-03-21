Пермь, , 08:29 — REGNUM В Перми завершено расследование по делу, а незаконной эксплуатации теплохода. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Суд Sledcom.ru

Владельцу теплохода инкриминируют оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности. По версии следствия, в августе 2021 года фигурант оказывал перевозку пассажиров теплоходом «Людмила» по экскурсионно-прогулочному маршруту на реке Кама. При этом установлено, что в 2013 году судно было признано негодным к эксплуатации и снято с учета.

Кроме того, у владельца теплохода отсутствовали лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом и судовые документы. Само судно не предъявлялось к освидетельствованию.