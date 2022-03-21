Санкт-Петербург, , 08:29 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Игроки СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе СКА шайбы забросили нападающий Александр Волков и защитник Игорь Ожиганов. У «Динамо» отличился форвард Александр Хохлачёв.

Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч пройдёт 22 марта в Москве.

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