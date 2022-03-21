Уфа, 21 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Десять врачей и три медсестры из Башкирии трудятся в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что медики из Башкирии прибыли в Донбасс добровольцами для оказания помощи своим коллегам в лечении раненых и больных бойцов. Здесь работают самые необходимые сегодня в Донбассе специалисты: анестезиологи, хирурги, отоларингологи, эндоскописты, нейрохирург.

Глава республики Радий Хабиров во время посещения Донецкого клинического территориального медицинского объединения Минздрава ДНР поблагодарил врачей из Башкирии за их гражданскую позицию и помощь донбасским коллегам.

«Наши врачи и медсестры в очередной раз доказали, что они — мужественные люди, которые выполняют свой врачебный долг в самых сложных условиях и являются примером для подражания. Я всегда говорил Главе Донецкой Народной Республики Денису Владимировичу Пушилину, что настанет время, когда мы приедем к вам созидать. И сегодня мы приехали в Донецк большой делегацией. У нас большие совместные планы в области экономики, в сельском хозяйстве, в научно-техническом и образовательном сотрудничестве. Мы хотим строить мирную жизнь», — заявил глава российского региона.

Донецкая больница является крупным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением для оказания специализированной стационарной и амбулаторной медицинской помощи. Коечный фонд включает в себя 455 коек терапевтического и 610 коек хирургического профиля, а также 50 коек в акушерском отделении. Помимо этого, здесь развернуты четыре отделения интенсивной терапии на 45 коек. В больнице работают 564 врача и 857 средних медицинских работников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 марта Хабиров прибыл в Донецк.