Аркадак, , 08:36 — REGNUM В городе Аркадаке при пожаре в частном доме погибли две женщины и двое детей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Пожар

Возгорание частного домовладения по улице Шацкого 19 марта заметила соседка, которая незамедлительно вызвала спасателей. После ликвидации пожара в жилище обнаружили тела 73-летней хозяйки, 28-летней женщины и ее двоих детей — мальчиков трех и пяти лет со следами термического воздействия. Установлено, что жилище отапливалось печью с газовой форсункой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в результате пожара в частном доме в селе Берёзовка Балашовского района Саратовской области погибли 80-летней мужчина и 70-летняя женщина.

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