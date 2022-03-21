Якутск, , 08:34 — REGNUM В Госсобрании Якутии принято решение больше не покупать золотые часы, которые дарили вместе с грамотой. В условиях санкционного давления на Россию их изготовление стало слишком дорогим, констатировали в республиканском парламенте. Одну из закупок часов на 5,1 млн рублей отменили, сообщило ИА SakhaDay.

Золотые часы Фото из документации закупки

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Золотые часы намерены заменить на нагрудный знак. Это не только будет дешевле, но и «повысит ценность, прогрессивность и универсальность награды, позволит уйти от гендерного разделения», подчеркнули в Госсобрании Якутии.

Последний раз наручные часы купили в феврале на 5,1 млн рублей. У предприятия «Часовой» были приобретены 35 мужских и 37 женских экземпляров. Каждые женские часы стоили 71,7 тыс. рублей, мужские — 91,2 тыс. рублей. Такой подарок прилагается к грамоте за значительный вклад в развитие государственности, парламентаризма в республике, обеспечение прав и свобод человека и гражданина, укрепление демократии и местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, в год из бюджета Якутии на покупку золотых часов тратят миллионы рублей. На эти средства были приобретают сотни экземпляров часов, которые являются приложениями к грамотам, раздаваемым Госсобранием и правительством республики.