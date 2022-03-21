Ростов-на-Дону, , 08:27 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после матча с «Динамо» (1:1) положительно расценил итоговый счёт на табло. Однако, по его словам, доля разочарования, конечно, есть.

Валерий Карпин Светлана Бекетова

«Понятно, что есть небольшое разочарование, ведь потеряли два очка. Если бы спросили перед игрой, то ничья расценивалась бы как хороший результат. Я не могу вспомнить опасных моментов у наших ворот при том, что мы играли с командой, которая идёт на втором месте и борется за чемпионство. Расцениваю результат как хороший. А по игре можно сказать, что я горд», — отметил наставник.

По словам Карпина, молодые футболисты на поле проявляют себя великолепно, и он удовлетворён игрой своих подопечных.

ИА REGNUM сообщало, что матч 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Динамо» — «Ростов» состоялся 20 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Команды сыграли вничью — 1:1. На 59-й минуте мяч в ворота соперников забил нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, на 90-й минуте нападающий «Динамо» Фёдор Смолов реализовал пенальти.