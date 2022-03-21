Веллингтон, 21 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Число погибших в результате крушения рыболовецкого судна у берегов Новой Зеландии выросло до четырех, сообщили в главном полицейском управлении страны.

Уильям Тернер. Кораблекрушение

«Полиция может подтвердить, что тело четвертого погибшего было обнаружено в воде в ходе поисково-спасательной операции у мыса Север и поднято на борт одним из судов, участвующих в операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиск пятого человека с борта затонувшего судна продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возле северного побережья Новой Зеландии затонуло судно.

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