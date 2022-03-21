Донецк, , 08:24 — REGNUM Жители оккупированных Украиной территорий Донбасса подвергались пыткам, если высказывали несогласие с действиями киевского режима. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.

Дарья Морозова Ombudsmandnr.ru

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Она рассказала, что украинские силовики и националисты отправляли несогласных жителей Донбасса в тюрьму и устраивали им пытки.

«Глава освобожденного поселка Талковка рассказал, что при ВСУ главное было закрыть рот. Потому что если они рот открывали, то уезжали «на Мариупольский аэропорт», — цитирует слова Морозовой РИА Новости.

На территории аэропорта в Мариуполе находилась тюрьма, известная пытками и расправами.