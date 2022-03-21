Барнаул, , 08:22 — REGNUM Житель Рубцовска лишился 216 тысяч рублей, намереваясь заработать. Подробности 21 марта сообщает ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Мошенничество 50.мвд.рф

Предварительно установлено, что в декабре 2021 года интернете мужчина увидел рекламу о возможности инвестирования в газодобывающую компанию. Перейдя по ссылке, ему было предложено оставить свой телефон для связи.

Вскоре с ним связалась якобы менеджер брокерской компании и рассказала, что нужно сделать, чтобы получить доход. Мужчина, следуя инструкциям, которые поступали по телефону, перечислил на указанные злоумышленниками счета денежные средства и стал ждать прибыли. Рубцовчанин ждал обещанную прибыль три месяца, а когда понял, что это афера, позвонил в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление виновных лиц и возмещение ущерба. Как сообщало ИА, с обманом при покупках товаров через интернет сталкивались 29% жителей России. Единожды становились жертвами интернет-мошенников 20%.

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