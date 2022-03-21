Омск, , 08:20 — REGNUM В Омске ожидается непогода — сильный ветер и осадки. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Метель Наталия Николаева © ИА REGNUM

По данным синоптиков, 21 марта в Омской области прогнозируется ветер порывами 15−19 м/с. Также ожидаются небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь.

В отдельных районах прогнозируются метель, гололед, возможно налипание снега.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области спасатели предупреждают о сильных порывах северо-западного ветра.

Читайте также: В Ульяновской области объявлен «жёлтый» уровень опасности