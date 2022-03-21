Бугуруслан, Оренбургская область, 21 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Бугуруслане Оренбургской области пришлось принудительно госпитализировать местного жителя. Он страдает активной формой туберкулеза. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Pixabay.com В больнице

По данным ведомства, мужчина в течение длительного времени необоснованно уклонялся от лечения. При активной форме заболевания горожанин представлял опасность для окружающих.

Прокурор обратился в суд и потребовал принудительно госпитализировать мужчину. Судебная инстанция требование удовлетворила.