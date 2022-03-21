Рим, 21 марта, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Туристическая индустрия Италии потерпит существенные убытки из-за отсутствия российских туристов. Об этом сообщает издание Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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Так, в 2019 году в Италии отдохнули 1,7 млн туристов из России, которые потратили в стране около €1 млрд. Именно на них возлагались надежды сильно пострадавшей итальянской туристической отрасли. По данным издания, курорт на Адриатике занимает первое место по популярности у российских клиентов, на его долю приходится 15% туристического бизнеса страны.

Однако в связи с пандемией и событиями на Украине, турпоток уменьшился и продолжит снижаться, что «приводит многие туристические компании в отчаяние». В частности, большинство владельцев яхт на Коста-Смеральде Сардинии из числа граждан России покинули остров, чтобы не попасть под арест итальянской финансовой полиции.

«Я знаю, что санкции и коммерческие ответные меры на европейском уровне неизбежны, но мы только что надеялись на этих туристов, привитых «Спутником V» и которым было разрешено въезжать», — говорит Иван Елинич, президент отраслевой ассоциации Fiavet-Confcommercio.

Отметим, что, согласно прогнозу ассоциации отелей «Федералберги», только столица Италии может потерять около 150 миллионов евро в этом году.

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Как сообщало ИА REGNUM, туроператоры Италии ожидают ещё одного крайне сложного сезона. Как пишет Agenzia Italia, вслед за двумя «коронавирусными» годами, когда общий объём недополученных доходов составил 20 млрд евро, следует год украинского кризиса, когда потери могут вырасти ещё на 6 млрд евро.

При этом 47% граждан США, ранее собиравшихся отдыхать в Европе, пока «взяли паузу» из-за нестабильности ситуации. Как отметил профильный министр Массимо Гаравалья, если Италия останется ещё и без американских туристов, для туристического рынка страны это будет «настоящей драмой».

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