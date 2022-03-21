Кишинёв, 21 марта, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Жители Молдавии в феврале 2022 года взяли в полтора раза больше средств в кредит, чем в том же месяце 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка республики.

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«В феврале вновь выданные кредиты составили 4 023,8 млн. леев, на 50,5% больше, чем в феврале 2021», — говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, 74,6% объёмов кредитов взяли в национальной валюте — леях. Чаще всего срок погашения выбирали от двух до пяти лет. Потребительские кредиты составили 64,9%, а ипотечные — 32,1%.

Стоит отметить, что с лета 2021 года, когда было назначено прозападное правительство, уровень жизни в Молдавии начал стремительно падать. Резко выросли цены на природный газ, топливо для автомобилей и хлеб. После начала спецоперации по денацификации Украины ситуация снова ухудшилась.