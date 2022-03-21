Бали, Индонезия, 21 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Российская и украинская парламентские делегации не присутствовали на 144-й сессии межпарламентского союза, которая состоялась на Бали, сообщает Kompas.

(сс) Grayswoodsurrey Туристы на острове Бали

Хотя делегации двух стран не прибыли на Бали, ситуация вокруг Украины все же будет обсуждаться на сессии межпарламентского союза.

Спикер палаты представителей Индонезии Пуан Махарани подчеркнула, что союз будет способствовать миру в Восточной Европе.

Мероприятие на тему «стремление к нулю: мобилизация парламента для борьбы с изменением климата» состоится 20−24 марта 2022 года на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Индонезии и Египта договорились укреплять сотрудничество в ряде областей, включая здравоохранение и экономику.