Донецк, , 08:15 — REGNUM После полной зачистки Мариуполя будет создан трибунал для доказательства всех преступлений украинских нацистов, заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Всем тем, кто преступил закон, всем, кто нарушил Женевскую конвенцию и нормы международного права… грозит суд. Это будет рассматриваться в будущем в трибунале», — сказала она РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия гарантирует всем сложившим оружие в Мариуполе боевикам безопасный выход из города и сохранение жизни.

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