Донецк, 21 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. После полной зачистки Мариуполя будет создан трибунал для доказательства всех преступлений украинских нацистов, заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Всем тем, кто преступил закон, всем, кто нарушил Женевскую конвенцию и нормы международного права… грозит суд. Это будет рассматриваться в будущем в трибунале», — сказала она РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия гарантирует всем сложившим оружие в Мариуполе боевикам безопасный выход из города и сохранение жизни.

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