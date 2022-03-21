Уфа, , 08:17 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров в Донецке принял участие в передаче гуманитарного груза жителям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

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В Петровское, Луганск и Донецк прибыла вторая за минувшую неделю колонна с гуманитарной помощью из Башкирии.

Хабиров обсудил потребности жителей ДНР и ЛНР с главой департамента по работе с гуманитарной помощью и контроля восстановления объектов МЧС Донецкой Народной Республики Валентином Гордиенко, а также пообщался с водителями гуманитарного конвоя.

«Когда мы всей Башкирией собирали помощь, то спросили у руководителей ДНР и ЛНР, в чём в первую очередь нуждаются жители Донбасса. В этот раз наш конвой привёз почти 100 тонн груза. Это товары первой необходимости, строительные материалы, средства личной гигиены, канцтовары и многое другое, что так важно и нужно жителям пострадавших регионов в эти дни. Будут и третий, и четвёртый гуманитарные конвои», — приводит пресс-служба слова Хабиров.

Глава российского региона также напомнил, что в Башкирии есть предприятия, производящие строительные материалы, которые необходимы на Донбассе для восстановления жилья.

«Следующие автопоезда пойдут именно с этим грузом», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписали коммюнике о сотрудничестве. Глава Башкирии прибыл в Донецк 20 марта.

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