Оренбург, , 08:12 — REGNUM Погибший на Украине оренбуржец — рядовой Данил Лазарев — посмертно награжден орденом Мужества. Похороны военнослужащего пришли в Оренбурге 20 марта. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы городской администрации «Оренбург. Официально».

Церемония прощания Пресс-служба администрации Оренбурга

Молодой человек в 2020 был призван в ряды Вооруженных Сил России. В 2021 году он продолжил служить по контракту. В марте 2022 года в составе своего подразделения был направлен для выполнения специальной военной операции на Украине. В ходе спецоперации при интенсивных артиллерийских обстрелах 21-летний Данил Лазарев получил многочисленные ранения. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, он представлен к награждению орденом Мужества посмертно.

В Оренбурге 20 марта прошли прощание и траурный митинг. Похороны с воинскими почестями состоялись на кладбищенском комплексе «Степной».