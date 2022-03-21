Благовещенск, 21 марта 2022, 08:19 — REGNUM В родильное помещение больницы в Белогорске через окно запрыгнула косуля. Животное спасли и увезли в лес, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в службе спасения региона.
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Косулю обнаружили в углу кабинета, стёкла в окне были разбиты. Животное порезало лапу и нос, раны неглубокие. Косулю выпустили в лесу в районе села Бочкаревка.
Как сообщало ИА REGNUM, в Тоцком районе Оренбургской области на территорию школы забежала косуля и оказалась в ловушке. Животное металось по двору, пока не обессилило. Её спасли полицейские.