Благовещенск, , 08:19 — REGNUM В родильное помещение больницы в Белогорске через окно запрыгнула косуля. Животное спасли и увезли в лес, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в службе спасения региона.

Спасли косулю Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

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Косулю обнаружили в углу кабинета, стёкла в окне были разбиты. Животное порезало лапу и нос, раны неглубокие. Косулю выпустили в лесу в районе села Бочкаревка.

«Когда мы зашли в помещение, она сидела в углу, рядом на полу было разбитое стекло и перевернутая настольная лампа. Мы закрыли окно картоном, чтобы она не выскочила и почти сразу удалось её поймать, связали веревкой ноги и на руках унесли в машину», — рассказал спасатель поисково-спасательной группы Белогорска Валерий Козаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тоцком районе Оренбургской области на территорию школы забежала косуля и оказалась в ловушке. Животное металось по двору, пока не обессилило. Её спасли полицейские.