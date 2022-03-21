Луганск, , 08:07 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли город Первомайск Луганской Народной Республики. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В представительстве рассказали, что 20 марта в 14:15 украинские формирования, расположенные в Камышёвке, открыли огонь по Первомайску. Из артиллерийского орудия было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики обстреляли Донецк из установок реактивного залпового огня (РСЗО) «Град».