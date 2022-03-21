Москва, 21 марта, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Рубль 18 марта немного приостановил наступление на доллар и евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

ИА REGNUM Рубль

К закрытию торгов на Московской бирже доллар немного пришёл в себя после обвала и вырос на 1 руб. 67 коп. (+1,6%), до 104,82 руб., а евро тоже немного успокоился и вырос на 1 руб. 08 коп. (+0,95%) до 114,8 руб.

Банк России 18 марта принял ожидаемое решение сохранить без изменений ключевую процентную ставку на уровне 20%.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что дальнейшая денежно-кредитная политика регулятора будет проводиться таким образом, чтобы дать экономике время адаптироваться к новым вызовам, но с учётом необходимости возвращения инфляции к цели в 4% в год в 2024 году.

Достижение докризисного таргета по инфляции теперь отложено ещё на год, а в апреле ЦБ РФ представит новый макроэкономический прогноз, который, как уже давно понятно, оптимистичным не будет.

Перед выходными инвесторы избавлялись от рубля, а тревожные сопроводительные комментарий ЦБ РФ ничего не изменили в их мрачном настроении.

На сегодняшний день, 21 марта, можно ожидать курс доллара в коридоре 102−105 руб., а курс евро — снова в интервале 111−116 руб.

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