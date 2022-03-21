Хабаровск, 21 марта, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, соратник лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал очередной отрывок из своей книги «Пророк в своём Отечестве».

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

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В новой публикации в телеграм-канале говорится о НАТО и Украине. По мнению Жириновского, НАТО никогда не была нужна Украина, её использовали как пушечное мясо.

«НАТО не нужна Украина, ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушёл наш флот и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас не будет. Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так географически расположены между Брюсселем и Пекином», — говорил Владимир Жириновский ещё в 2006 году, обращаясь к украинской «элите», среди которой были националисты Тягнибок и Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, для США настало время уйти с политического Олимпа, говорится в «предсказании» Владимира Жириновского, опубликованном Михаилом Дегтярёвым.