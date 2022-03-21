Вашингтон, 21 марта 2022, 08:04 — REGNUM Экономика России под давлением санкций западных стран сократится в два раза, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
По его словам, «это санкции и трудности президента России Владимира Путина».
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Как сообщало ИА REGNUM, США намерены расширить санкции против России. В новый список могут попасть банковские организации, ранее не включенные в него, а также больше секторов российской экономики, которые до этого оказывались вне санкционного поля.