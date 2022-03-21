Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Саудовская Аравия и Китай ведут переговоры по продаже нефти за юани, а не за доллары, и это указывает на «потенциально значительную потерю» для США. Причина кроется в пренебрежительном отношении американской администрации к стратегически важному союзнику — Эр-Рияду, говорится в редакционной статье газеты The Wall Street Journal.

Юань Scmp.com

Издание напомнило о договорённости Эр-Рияда и Вашингтона от 1974 года. В обмен на гарантии безопасности от США Саудовская Аравия обязалась принимать только доллары в качестве платы за нефть. Однако саудовской стороне, судя по всему, надоело, что администрация президента Джо Байдена не раз подрывала эти соглашения.

Так, США прекратили поддерживать Саудовскую Аравию в войне против хуситов в Йемене, а также отменили для хуситов статус террористов. Затем американская администрация решила отложить запланированную продажу Эр-Рияду оружия.

Саудовская сторона, добавляет издание, «в ужасе» наблюдает за согласованием новой сделки по иранской ядерной программе. Когда в Эр-Рияде поняли, что на Вашингтон не стоит надеяться, то стали пересматривать свои позиции.

После враждебного отношения администрации Байдена и ужасающего вывода войск из Афганистана саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман отказался увеличить добычу нефти по призыву Байдена.

«Если верить сообщениям, он даже отказался принять телефонный звонок президента США», — говорится в публикации.

И если Китай в случае успеха переговоров сможет получить немалую выгоду, то США сейчас не могут себе позволить отталкивать союзников. За потерю Саудовской Аравии США расплачиваются на Украине, отмечает издание.

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