Пермь, 21 марта, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Авиакомпания «Победа» планирует возобновить полеты из Перми в Стамбул в мае. Об этом сообщают СМИ.

Самолет

Ранее лоукостер осуществлял из Перми рейсы по одному международному направлению — в Стамбул. Согласно расписанию, опубликованному на сайте пермского аэропорта, перелеты в Турцию будут трижды в неделю. Самолёты начнут курсировать по маршруту с 1 мая.

Стоит отметить, согласно рекомендации Росавиации, авиакомпания приостановила полеты за границу с 8 марта.