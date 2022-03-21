Ростов-на-Дону, 21 марта, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Арбитраж Ростовской области получил иск от ООО «Ростовский морской мультимодальный порт», который адресован чешской компании RU-VI Traiding Group s.r.o. Истец требует признать некий груз бесхозяйным и признать на него права собственности, но пока судья оставил заявление без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Иск подан 14 марта 2022 года. Основанием для оставления дела без движения стало то, что «не указано право, за защитой которого истец обратился; не обоснован выбор способа защиты; не указано, как будет восстановлено право порта требовать оплаты за сверхнормативное хранение груза на территории порта в случае удовлетворения заявленного иска; не обоснован субъектный состав».

Одновременно с подачей иска заявлено требование об обеспечении иска, но детали пока не сообщались.

Напомним, после введения западных санкций в отношении России некоторые компании, в том числе иностранные перевозчики грузов, покинули российский рынок. Из-за сложившейся ситуации некоторые грузы застряли в портах. Связан ли иск в Ростовской области со схожей ситуацией, пока не известно.