Якутск, 21 марта, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Прокуратура Якутии держит под контролем ход ремонтных работ в здании торгово-экономического колледжа потребительской кооперации, куда намерены «переселить» школу №1 Якутска. Здание адаптируют под школу по решению суда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Александра Майер ИА REGNUM В школе

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Пока дети вынуждены учиться в аварийном строении. Ход ремонтных работ в бывшем здании колледжа проконтролировал прокурор региона Максим Попов. Он осмотрел помещения совместно с заместителем председателя правительства региона Ольгой Балабкиной, представителями мэрии Якутска и родителями учеников

«Выкуп здания и проведение ремонтных работ осуществляется в рамках исполнения решения Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) о запрете деятельности в старом здании МОБУ СОШ № 1, вынесенном на основании искового заявления прокуратуры г. Якутска. Обеспечение безопасных условий обучения учащихся МОБУ СОШ № 1 находится на контроле органов прокуратуры республики», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года Генпрокуратура РФ констатировала, что в школе № 1 Якутска запрещено обучать детей из-за ограниченной пригодности здания для этих целей. Надзорное ведомство распорядилось незамедлительно организовать безопасные условия для школьников. Власти Якутии не смогли оперативно решить вопрос с новым местом для школы.