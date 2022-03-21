Москва, 21 марта, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев опустился с первого на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг 21 марта обнародован на официальном сайте АТР.

Carine06 Даниил Медведев

При этом 14 марта спортсмен из России уступил представителю Франции Гаэлю Монфису в третьем круге теннисного турнира серии «Мастерс» Индиан-Уэллсе, после чего у него стало 8445 очков в рейтинге и на первое место вернулся теннисист из Сербии Новак Джокович (8465).

Отметим, Даниил Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля текущего года. В настоящее время на счету российского теннисиста 13 титулов под эгидой ATP.