Екатеринбург, 21 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Казаки Оренбургского казачьего войска приняли активное участие в мероприятиях, посвящённых восьмилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщили журналистам в организации.

Дарья Драй, ИА REGNUM Российский триколор

В Екатеринбурге митинг-концерт, состоявшийся на территории Исторического сквера, посетил войсковой атаман казачий генерал Владимир Иванович Романов. Всего на это мероприятие пришли почти 120 представителей Оренбургского казачьего войска, общественных объединений казаков из Екатеринбурга и области, а также кадеты Екатеринбургского кадетского корпуса. Участники митинга-концерта высказались в поддержку спецоперации Вооруженных сил Российской Федерации в защиту Донбасса.

Заместитель начальника штаба хутора «Обережный» Анатолий Евдокимов отметил, что Крым — это наша земля. А Донбасс нужно поддержать, чтобы там не было насилия и процветания нацизма. Кадеты тоже пришли на митинг-концерт поддержать Донецкую и Луганскую Народные Республики. «Это мероприятие объединяет нас, если мы будем едиными, будем держаться друг за друга, мы преодолеем все трудности», — говорят юные участники праздника.

В Оренбуржье восьмилетие Крымской весны тоже активно отметили. В качестве организаторов, дружинников и волонтёров в них приняли участие казаки Первого отдела Оренбургского казачьего войска.

«Нарушений общественного порядка не было. Жители Оренбурга встретили День Крыма с воодушевлением», — говорит атаман Оренбургского городского казачьего общества Виктор Журавлев.

В Челябинске по традиции общественный порядок на празднике обеспечили в том числе и казаки станицы «Хутор Челябинский». Как сообщало ИА REGNUM, массовые мероприятия в поддержку Российской армии на Украине и по случаю восьмилетия Крымской весны прошли в России 18 марта. А позднее были проведены ещё акции в поддержку спецоперации на Украине. Одна из них состоялась 20 марта в Невьянске Свердловской области. Автопробег, проведённый там, объединил более 150 автомобилей. Участие в нём приняли и представители казачества.