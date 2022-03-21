Ульяновск, , 07:49 — REGNUM В Ульяновской области спасатели предупреждают о сильных порывах северо-западного ветра. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Сильный ветер Александр Погожев © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что в регионе объявлен «жёлтый» уровень опасности, который означает, что стихия потенциально опасна.

Согласно данным управления, 21 марта ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого составят 15 — 18 метров в секунду. Кроме того, на дорогах местами сохранится гололедица.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Ульяновской области во второй декаде марта средняя температура ожидается ниже нормы на 4 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Ульяновска отмечали, что дежурные смены й поисково-спасательной службы держат под круглосуточным наблюдением ситуацию на реках Свияга и Сельдь, а также проводят тренировки по эвакуации пострадавших. На сегодняшний день зафиксировано вскрытие льда у моста в районе Арского.