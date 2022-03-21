Москва, 21 марта, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Сообщение о минировании Ярославского вокзала в Москве не подтвердилось. В ходе проверки здания вокзала, в том числе с помощью служебных собак, взрывоопасных предметов не обнаружено, пишет тАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вокзал

Напомним, ранее сообщалось о якобы заложенной на Ярославском вокзале бомбе. Эта информация поступила от неизвестного лица. Правоохранители организовали проверку по сообщению. Ряд СМИ писал, что были эвакуированы посетители пригородного зала ожидания. Однако при этом утверждалось, что на работе транспортного узла это не отразилось.