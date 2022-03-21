Пермь, , 07:47 — REGNUM В Перми выставлен на продажу кинотеатр «Киномакс». Цена составляет 150 млн рублей. ОБ этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Кинолента Abali.ru

Объявление о продаже кинотеатра появилось интернет-сервисе на Avito. Продавцом указано физлицо. Общая площадь выставленного на продажу помещения — 2,2 тыс. квадратных метров. Причиной продажи объекта назван экономический кризис и проблемы на российском рынке кинопроката.

Добавим, кинотеатр «Киномакс» открылся в ТРК «Столица» в 2004 году и включает в себя пять залов. Он стал первым в Перми кинотеатром современного формата.