Москва, , 07:43 — REGNUM По телеканалу «Россия 1» у нас порой вещают странные вещи.

Иван Александрович Ильин

Вот Дмитрий Киселёв в «Вестях недели» стал обосновывать необходимость военного противостояния фашизму на Украине цитатой из публициста Ивана Ильина, который сам был приверженцем фашизма. Симпатии к итальянскому фашизму, немецкому нацизму и лично Гитлеру Ильин не раз высказывал в своих статьях.

Вот одно из его изречений: «Фашизм возник как реакция на большевизм, как концентрация государственно-охранительных сил направо. Во время наступления левого хаоса и левого тоталитаризма — это было явлением здоровым, необходимым и неизбежным…» Значимо и сегодня, согласитесь!

Соответственно, и тезис Ильина о «необходимости сопротивления злу силою», который в своём комментарии привёл Дмитрий Киселёв, был, как известно, обращён им против советской власти, против СССР, разгромившего германский нацизм, итальянский фашизм и японский милитаризм.

Кстати говоря, Белое движение Ильин трактовал как некий «совершенный» благодаря религиозной составляющей вариант фашизма, а итальянский фашизм, например, — как «светскую вариацию Белого движения»…

Нам что, для укрепления идейной основы современной России, борющейся с нацизмом, нужен сторонник нацизма и фашизма?

Поразительное раздвоение сознания!