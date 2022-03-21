Канберра, , 07:43 — REGNUM Решение выделить 60 млн австралийских долларов ($44,4 млн) для развития отрасли переработки пластиковых отходов приняли власти Австралии. Об этом 21 марта рассказал журналистам премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Пластиковые отходы

«Этот пакет финансирования поможет решить проблему переработки пластиковых отходов и продемонстрирует нашу решимость развивать сектор утилизации и переработки», — приводит его слова ТАСС.

При этом Моррисон отметил, что Австралия в 2019 году взяла на себя обязательства по значительному сокращению объема пластикового мусора, который попадает в океан.

«В рамках выполнения этих обязательств мы инвестируем в современные технологии переработки отходов и технологии, которые помогают защищать окружающую среду, стимулируют экономику и создают новые рабочие места», — пояснил премьер-министр Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время российская компания по производству алюминия «Русал» оценивает последствия запрета властей Австралии на экспорт глинозема и алюминиевых руд в РФ.