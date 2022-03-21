Ростов-на-Дону, , 07:41 — REGNUM Вторая половина чемпионата России по гандболу запомнится возвращением в состав женской команды «Ростов-Дон» правой полусредней Анны Вяхиревой, признанной лучшей гандболисткой мира.

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«Гандбол — командная игра: каждая позиция очень ценная. Готова к тому, что мы будем одним «кулаком», который будет двигаться вперед, и помогать друг другу. Результат будет зависеть от каждого, не только от меня», — отметила после возвращения в команду гандболистка.

ИА REGNUM сообщало, что о планах взять паузу в спортивной карьере гандболистка Анна Вяхирева заявила после финальной игры на Олимпиаде в Токио, в которой российские спортсменки стали серебряными призёрами, уступив команде Франции со счётом 30:25.

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