Грозный, , 07:39 — REGNUM Из Чечни направлено несколько большегрузов с продуктами питания для военнослужащих из республики, выполняющих воинский долг в Донбассе и на Украине. Груз был собран с учетом пожеланий самих чеченских силовиков, сообщил представитель главы Чечни в Ростовской области Руслан Гончаев. Помощь в направлении гуманитарного груза оказал Региональный общественный фонд имени Ахмата-Кадырова.

Гуманитарная помощь Nazorobcana.sk

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Сегодня по поручению главы ЧР от фонда имени первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова мы передаем продукты нашим бойцам… Это порядка 50 тонн продуктов. Все что запросили, мы отправляем в направлении Мариуполя. Повторюсь, все что там есть, согласовано практически с каждым бойцом, это контролирует лично глава ЧР», — приводит слова Гончаева ИА «Чечня Сегодня».

Ранее сообщалось о направлении из Чечни жителям Донбасса свыше 100 тонн гуманитарного груза, в том числе муки, круп, сахара, масла, овощей и детского питания.

Читайте также: Фонд из Чечни доставил 80 тонн гуманитарного груза в Мелитополь