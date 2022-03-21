Пермь, 21 марта, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Перми временно изменили движение трамваев. Причиной тому стал ДТП. Об этом сообщает портал rifey.ru со ссылкой на Гортранс.

Krd.ru Трамвай

Авария произошла утром 21 марта на пересечении улицы Революции и Комсомольского проспекта. Есть пострадавшие.

Трамваи, следующие по маршруту № 11, были перенаправлены в объезд улицы Революции по улице Ленина. В направлении Разгуляя движение электротранспорта восстановили в 07:30 по местному времени (05:30 мск).