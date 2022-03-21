Ростов-на-Дону, , 07:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ночь на 21 марта из-за порыва теплотрассы на улице Малиновского эвакуировали 35 жильцов многоквартирного дома. 13 человек, получившие термические ожоги, доставлены больницу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Теплосеть Monyf

Авария на теплосети диаметров 1000 миллиметров случилась примерно в 1:20 мск. Образовался фонтан с кипятком, в связи с чем возникла необходимость эвакуировать людей, так как вода попадала в квартиры через окна. В 3:30 мск эвакуированные жильцы вернулись в квартиры.

Ведомство публикует кадры с места происшествия.

До 18:00 мск 21 марта без теплоснабжения останется один 25-этажный жилой дом на улице 2-я Краснодарская. На месте происшествия продолжают работать 48 человек и 16 единиц техники.

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