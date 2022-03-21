Петропавловск-Камчатский, , 07:32 — REGNUM Из-за потепления на Камчатке снизили до 5 тонн грузоподъемность ледовой переправы Атласово-Лазо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Ледовая переправа ГУ МЧС по Туве

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Грузоподъемность переправы через реку Камчатка снижена с 08:00 по местному времени 21 марта. Специалисты отметили, что причиной для принятия этого решения стал установившийся положительный температурный режим в дневные часы.

Информационные щиты об ограничительных мерах установлены на переправе. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила.

Как сообщало ИА REGNUM, со второй половины 2022 года в северные районы Камчатки для нужд бюджетных учреждений начнется централизованная поставка продуктов питания. Будет сформирован годовой запас.