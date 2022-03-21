Новосибирск, , 07:29 — REGNUM В Новосибирской области 14-летнего подростка из Барабинска подозревают в ложных сообщениях о минировании зданий школ и торговых центров. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

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"Подросток в январе 2022 года направил более 20 анонимных электронных сообщений с угрозами минирования на электронные почтовые ящики торговых центров и общеобразовательных учреждений. Ложные террористические угрозы поступали в том числе на адреса объектов социальной инфраструктуры Новосибирской области и десяти регионов России», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности.