Добрянка, Пермский край, 21 марта, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В городе Добрянке Пермского края в результате обрушения в доме погиб мужчина. Проводится доследственная проверка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

По данным ведомства, 19 марта горожанин находился в заброшенном нежилом доме. Занимался его разбором. Произошло частичное обрушение конструкций.

Мужчину придавило упавшей плитой перекрытия. Горожан получил смертельные травмы. После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.