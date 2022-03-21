Невьянск, Свердловская область, 21 марта, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Невьянске Свердловской области состоялся массовый автопробег в поддержку спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В нём приняли участие более 150 автомобилей.

Wanwa Российский триколор

Машины были украшены флагами, а также буквами «V» и «V». Участники акции проехали по городу и окрестностям, а затем возложили цветы к Вечному огню.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые мероприятия в поддержку Российской армии состоялись 18 марта. В тот день Россия отметила восьмилетие со дня возвращения Севастополя и Крыма в родную гавань.