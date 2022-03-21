Ростов-на-Дону, , 07:23 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» выиграл у тольяттинской «Лады» в матче чемпионата России. Счёт встречи — 35:30 в пользу хозяек площадки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

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Наибольшим числом точных бросков в ворота соперниц отметились капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова (шесть), Анна Вяхирева, Ярослава Фролова, Милана Таженова и Полина Кузнецова (по четыре).

«Особенно во втором тайме соперницы нас удивили защитой в «четыре-два». Девчонки «Лады» сражались и бились до последнего. А наши гандболистки первый тайм выдали на все 100%, нет вопросов. Во втором тайме… Когда ведёшь много мячей, немного расслабляешься. Сейчас мы работаем над тем, чтобы наши гандболистки сыгрались в защите. У нас идет смена. Девчонки начинают находить то взаимодействие, которое должно быть», — отметила старший тренер «Ростов-Дона» Татьяна Березняк.

Впереди у ростовчанок игра с кубанской командой. С соперницами из Краснодара «Ростов-Дон» встретится в полуфинале Кубка России.