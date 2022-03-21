Луганск, 21 марта, 2022, 07:22 — ИА Регнум. За последние 24 часа киевские боевики один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 21 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

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Уточняется, что по состоянию на 07:00 (совпадает с мск) 21 марта был зафиксирован один обстрел территории ЛНР со стороны ВСУ.

При этом указывается, что в 14:15 20 марта украинские боевики обстреляли Первомайск, выпустив по нему шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям освобождённого от украинских нацбатальонов города Балаклея в Харьковской области.