Грозный, 21 марта, 2022, 07:21 — ИА Регнум. За счёт средств федерального бюджета в Грозном (Чечня) планируется провести реконструкцию и строительство аэропорта «Северный». Исполнителя на контракт с начальной ценой более 15 млрд рублей должны определить 8 апреля 2022 года. На этот же день объявлен тендер по выбору подрядчика, в чьи задачи входит реконструкция аэропортового комплекса в Магнитогорске (Челябинская область). Стартовая цена — более 5,9 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Чечня. Грозный

Заказчик контрактов — федеральное казённое учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» («Ространсмодернизация»).

Начальная цена объекта в Грозном — 15 109 014 400,61 рубля. Работы по нему должны завершить к 1 декабря 2024 года.

Торги по аэропорту в Челябинской области стартуют с ценой 5 901 192 037,33 рубля. Работы должны завершить к началу декабря 2024 года. Этот объект также имеет статус аэропорта федерального значения.