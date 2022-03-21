Москва, , 07:17 — REGNUM Гуманитарную помощь жителям освобождённого от украинских нацбатальонов города Балаклея в Харьковской области доставили российские военнослужащие. Об этом 21 марта сообщили журналистам в Минобороны России.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Восемь тонн гуманитарного груза, включающего продукты первой необходимости, детское питание, крупы, консервы, питьевую воду и многое другое, были доставлены российскими военными через пограничный пункт в Белгородской области. В городе Балаклея весь груз был передан нуждающимся жителям.

В связи с беспрерывными артобстрелами города со стороны украинских боевиков, жители Балаклеи были вынуждены постоянно сидеть в разного рода укрытиях вместе с малолетними и грудными детьми, не имея возможности выйти на улицу для пополнения запасов продовольствия.

В связи с гуманитарной катастрофой, разразившейся в городах Украины из-за действий нацбатальонов, в Минобороны России было принято решение о создании на базе Национального центра управления обороной РФ межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию. Штаб приступил к работе в круглосуточном режиме, в его состав были включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов России.

Основная задача штаба — оказание гуманитарной помощи населению Украины в подконтрольных российским войскам районах, а также населению Донецкой и луганской Народных Республик.

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